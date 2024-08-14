НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 августа 2024, 12:45
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Актер из фильма «Чернобыль» Филипп Авдеев впервые стал отцом

Актер из фильма «Чернобыль» Филипп Авдеев впервые стал отцом

© Starface.ru

Актер Филипп Авдеев впервые стал отцом. Пока пол ребенка звезды фильма «Чернобыль» неизвестен. Радостную новость он сообщил поклонникам в социальных сетях.

О том, что жена Авдеева беременна, знали только их самые близкие люди. Публике пара о положении не рассказывала. Раскрыть тайну сценаристка Екатерина Сергеева решила только после родов. Она вышла на связь с фанатами и рассказала, что все прошло хорошо.

«Моя беременность была потрясающая благодаря Филиппу, нашей семье и друзьям! Родительство будет таким же», - сообщила Екатерина.

Известно, что ребенок появился на свет 9 августа. Другие подробности молодые родители пока не рассказывают.

Авдеева и его супругу теперь активно поздравляют в социальных сетях как поклонники, так и звездные друзья. Комментарии и лайки оставили Саша Бортич, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова, Максим Виторган и другие.

Напомним, что Филипп и Екатерина вместе уже несколько лет. Они познакомились на работе. Авдеев играл в спектаклях, а Сергеева трудилась реквизитором. Свадьба состоялась в 2022 году.

Ранее звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова показала фото со свадьбы 25-летней дочери.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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