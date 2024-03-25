Актер из фильма «...А зори здесь тихие» Мартынов переедет жить в дом престарелых

Актер из фильма «...А зори здесь тихие» Андрей Мартынов переедет жить в доме престарелых. 78-летний мужчина признался, что находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает aif.ru.

Ранее СМИ писали о госпитализации знаменитости. Получивший известность после роли старшины Васкова из военной драмы вышел на связь с журналистами и рассказал, что его уже выписали четыре дня назад.

«Сейчас я дома. Но проблема осталась. Я ведь один, вы знаете? Поэтому друзья из фонда «Артист» нашли мне сиделку. Четыре дня она уже со мной. Без нее я бы не справился», – поделился Андрей Леонидович.

Актер действительно одинок. Его сын давно улетел в Германию, а коллеги только звонят, но возможности помочь у них нет. Мартынов задумался о том, чтобы больше не быть одному, в том числе из-за состояния здоровья.

«Так что сейчас я думаю, надо искать дом престарелых, где была бы хорошая медицинская помощь. Все-таки я не просто одинокий человек, а в тяжелом состоянии», – признался звезда.

Андрей Леонидович отметил, что сердце и голова у него работают хорошо, но он все равно нуждается в помощи. Мужчина надеется, что фонд «Артист» найдет ему место.

Андрей Мартынов сыграл более 40 ролей в кино и сериалах. Самыми известными работами актера стали съемки в фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо» и «Битва за Москву». Мартынов также занимался дубляжом — его голос звучит в фильмах «Список Шиндлера», «Сонная Лощина» и «Остин Пауэрс: Голдмембер».

Ранее певец Вячеслав Малежик признался, что жалеет Пугачеву после ее отъезда из России. Артист не может понять, как певица смогла отказаться от народной любви, «которая за деньги не покупается».