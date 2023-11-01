Актер Иван Жидков признался, что будущая жена-студентка называет его дедом

Актер Иван Жидков рассказал об отношениях с будущей супругой, которая младше него на 17 лет и является студенткой. По его словам, их совершенно не смущает разница в возрасте, и он с юмором воспринимает то, что иногда невеста зовет его «дедом».

Для артиста брак с молодой возлюбленной Марией будет третьим. Два остальных союза оказались для него неудачными, но он верит, что в этот раз все иначе. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» Жидков признался, что они довольно гармоничны с будущей женой. Она умная и не похожа на своих сверстников - это Ивана подкупает.

«Нас не смущает разница. Да, есть определенные моменты… Например, какие-то вещи, которые были у меня в детстве, были у родителей Маши, а не у нее самой. Но в целом Машу отличает от ее сверстников весьма высокая степень осознанности», - поделился актер.

Жидков подчеркнул, что даже в различных спорах Марии отлично удается аргументировать свою позицию. Даже нелепые выводы она подает так, что он не может с ней не согласиться.

Рассказал артист и о том, как приняли его невесту дети от предыдущих браков. По признанию Ивана, их знакомство прошло хорошо, а по-другому и быть не могло, так как и Мария, и его дочь с сыном «очень хорошие».

Ранее стало известно, что звезда «Склифосовского» Мария Куликова тайно вышла замуж во второй раз.