Актер Иван Янковский решил опровергнуть причастность к мошенникам из Сети, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Накануне в СМИ появилась информация об обманутой женщине. Она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как утверждала пострадавшая, она наткнулась в Сети на рекомендацию от актера Ивана Янковского. Он рекламировал инвестора, который обещал приумножить деньги. В итоге женщину обманули на 263 тысячи рублей.

Спустя некоторое время с опровержением выступил сам актер. В соцсетях он заявил, что не выкладывал подобную рекламу и никак не замешан в мошеннических схемах.

«Я не имею к этому никакого отношения, никакой пост я не выкладывал и подобной фигней я не занимаюсь», — объяснил Янковский.

Актер добавил, что узнал о случившемся из новостей. По одной из версий, женщина могла наткнуться на фейковый аккаунт Янковского.

Ранее мы писали о том, что актер Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слово пацана».