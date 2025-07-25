«В день рождения мой лучший подарок»: Лев Черепанов из «Слова пацана» стал отцом

Актер Лев Черепанов впервые стал отцом. У звезды сериала «Слово пацана» родилась дочь.

О том, что в семье артиста планируется пополнение, фанаты узнали в феврале 2025 года. В день Святого Валентина Лев рассказал, что его жена Мария беременна. А 24 июля девушка отправилась в роддом, в котором в 3:30 25 июля родился их с актером ребенок. Примечательно, что в этот день Черепанов отмечает 24-летие.

«В мой день рождения мой лучший подарок», - написал в блоге Лев.

Актер опубликовал первое фото дочери, но предпочел скрыть лицом смайликом в виде сердечка. Девочку назвали Мирой. Подробностями родов супруги пока не поделились.

Напомним, Лев Черепанов получил известность после роли в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Он воплотил на экране образ Ромы Колика. В одном из эпизодов проекта он насилует несовершеннолетнюю девушку Айгуль, которую сыграла дочь Юлии Пересильд Анна.

Ранее невесту актера Марата Башарова заподозрили в беременности.