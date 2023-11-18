Актер Иван Охлобыстин заявил о поступающих ему на телефон угрозах убийством

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал об угрозах, которые периодически поступают ему в связи с его гражданской позицией. По его словам, «продажные мобильные операторы слили все базы с телефонами в Сеть, и начались звонки».

Как пояснил актер, чаще всего ему угрожают «бомбой, ножом, пулеметом», а также убийством или похищением. При этом он подчеркнул, что в этом не будет никакого практического смысла для злоумышленников, так как он категорически запретил своим родным платить за него какой-либо выкуп.

«Меня убейте, моих детей убейте, всех убейте. Никого жалеть не надо», - написал разъяренный Охлобыстин в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Интерны» также выразил уверенность, что «жертвенная смерть за Родину» для него — «единственный надежный путь в рай».

Ранее мы писали, что Иван Охлобыстин рассказал, как изменился с возрастом. По словам актера, к 57-ми годам у него появилось много общего с почтальоном Печкиным из «Простоквашино». Они оба «вредные старикашки».