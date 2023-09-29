Актер Иван Охлобыстин признался, что стал вредным старикашкой к 57 годам

Актер Иван Охлобыстин дал новое интервью, в котором рассказал, как изменился с возрастом. По его словам, к 57-ми годам у него появилось много общего с почтальоном Печкиным из «Простоквашино». Они оба «вредные старикашки».

Звезда «Интернов» стал новым голосом известного мультяшного персонажа и при работе над ним понял, насколько же они с ним похожи. В основном это касается отношения к молодым людям.

«А я и веду себя как Печкин. С возрастом я стал вредным старикашкой, постоянно какие-то претензии предъявляю молодежи, самовыражаюсь почти как Печкин. Но, надо сказать, они не потакают моим капризам», - поделился Иван в беседе с изданием «Hello!»

Также Охлобыстин рассказал, что Печкин и другие герои мультфильма не раз помогали ему в воспитании детей. Они «брали удар на себя», а актер в это время мог заняться своими делами и поработать. При этом он был спокоен, что его семья смотрит «Простоквашино», ведь точно знал, что эта картина плохому не научит.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о Семене Слепакове*(Признан иноагентом на территории РФ) и назвал его подлецом, сбежавшим со стадом.