Иван Охлобыстин принял пулю за обледеневшую ветку, когда бежал в укрытие

Актер Иван Охлобыстин, попавший под обстрел в Донбассе, не сразу понял, что в него попала пуля. Он принял ее за обледеневшую ветку.

Об этом рассказала его жена Оксана Арбузова.

По ее словам, у актера пару дней побаливало ребро. Но никакой трещины нет, уверяет супруга.

«Он даже не понял сначала, что это была пуля. Он думал, что на ветку напоролся, там был ледяной дождь», - рассказала она RT.

Арбузова пояснила, что в тот момент «деревья стояли с серьезными килограммами льда». Поэтому Охлобыстин принял пулю за обледеневшую ветку.

О попадании пули он догадался, когда стал раздеваться. «Увидел, что броник чуть пробит по касательной. То есть скорее от удара болело ребро», - поделилась Арбузова и отметила, что «все нормально».

Ранее сообщалось, что Охлобыстин попал под обстрел, доставляя гуманитарную помощь. Его дочь Евдокия говорила, что пуля попала в бронежилет. Певец Аким Апачев рассказал, что актер жив, но врачи нашли трещину в ребре.