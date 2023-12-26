Актер Иван Охлобыстин объяснил скрытый смысл в фильме «Ирония судьбы»

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин поделился мнением о советском фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!», являющемся неотъемлемой частью современного празднования Нового года в России. Слова артиста приводит aif.ru.

По мнению актера, в киноленте очень точно уловили «знаковые вещи, которые исходят от социума». Артист объяснил, что во все времена одним из самых насущных вопросов у людей были взаимоотношения женщины и мужчины.

«Общество не предлагает рецептов преодоления этих недомолвок. Поэтому важны фильмы, где есть ответ, как их удается решать», - сказал Охлобыстин.

Охлобыстин также подчеркнул, что в «Иронии судьбы» очень точно отражен тренд 1970-х годов, когда женщины много времени посвящали работе и упускали из-за этого личную жизнь. Та же тенденция, как считает знаменитость, когда женщина много работает и забывает про личную жизнь, показага и в другой картине Рязанова, вышедшего в 1980-х - «Служебный роман».

Кроме того, Охлобыстин уточнил, что если бы снимал сегодня фильм, то он бы был посвящен взаимоотношениям мужчины и женщины на фоне СВО.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что актер Милош Бикович женился на своей возлюбленной.