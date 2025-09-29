Актер Илья Дель вышел на связь из больницы и опубликовал фото с 6-летней дочерью
© Tsvetkova Ekaterina / East News
40-летний актер Илья Дель, перенесший операцию на позвоночнике, вышел на связь из больницы. Он опубликовал фото с шестилетней дочерью Аглаей.
На снимке отец запечатлен с ребенком на улице. Дель был в куртке и кепке. Он держал Аглаю за руку.
«А кто тут папу навестил сегодня?» - подписал актер под фото с наследницей. Судя по снимку, девочка тоже была рада видеть отца.
Актер уверенно стоял на ногах. Видно, что он даже ходит.
Недавно Дель перенес операцию в связи с падением и переломом. Она прошла успешно, но для реабилитации артисту может потребоваться финансовая помощь.
Весной актера госпитализировали с ножевым ранением, которые нанесла сожительница. На этот раз Дель отрабатывал трюк – ничьей вины, кроме своей, он не чувствует. Причастность возлюбленной к случившемуся актер отрицает.
Актриса Лариса Луппиан объяснила произошедшее пьянством и заявила, что Деля «не миновала страшная болезнь».