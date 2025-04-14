Адвокат Жорин рассказал, что будет с поранившей Илью Деля актрисой после прощения
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Актер Илья Дель попал в больницу после конфликта с возлюбленной Александрой Дроздовой. Девушка нанесла ему ножевое ранение. Несмотря на случившееся, пострадавший отказался писать заявление в полицию. Сайт «Страсти» решил выяснить, как данное обстоятельство отразится на расследовании инцидента, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
Как сообщают СМИ, правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вероятно, это произошло после информирования органов правопорядка сотрудниками больницы, куда попал Дель.
По словам Жорина, если дело возбудили по 111 статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), то его прекращение невозможно даже в связи с примирением сторон. Все потому, что данное преступление относится к категории тяжких.
«Статья 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, что квалифицирует ее как тяжкое преступление. Таким образом, примирение сторон по этой статье не допускается»
Сергей Жорин
Адвокат
Однако Дроздова все же может рассчитывать на послабление, если ее деяние переквалифицируют на менее тяжкую статью. По словам Жорина, это может открыть возможность для прекращения дела по примирению сторон.
«Например, если будет установлено, что вред здоровью причинен по неосторожности или в состоянии превышения пределов необходимой обороны, деяние может быть переквалифицировано на статью 118 или 114 УК РФ соответственно. В таких ситуациях, при наличии примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного вреда, суд может прекратить уголовное дело. Однако решение о переквалификации дела принимается судом на основании представленных доказательств и обстоятельств дела»
Сергей Жорин
Адвокат
Ранее сообщалось, что ударившая ножом Илью Деля актриса могла обороняться. Об этом рассказала подруга задержанной девушки.