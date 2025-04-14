Адвокат Жорин рассказал, что будет с поранившей Илью Деля актрисой после прощения

Актер Илья Дель попал в больницу после конфликта с возлюбленной Александрой Дроздовой. Девушка нанесла ему ножевое ранение. Несмотря на случившееся, пострадавший отказался писать заявление в полицию. Сайт «Страсти» решил выяснить, как данное обстоятельство отразится на расследовании инцидента, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

Как сообщают СМИ, правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вероятно, это произошло после информирования органов правопорядка сотрудниками больницы, куда попал Дель.

По словам Жорина, если дело возбудили по 111 статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), то его прекращение невозможно даже в связи с примирением сторон. Все потому, что данное преступление относится к категории тяжких.