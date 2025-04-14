Актер Илья Бледный рассказал, почему не хочет показывать свою семью

Актер Илья Бледный объяснил, почему скрывает свою семью. Он признался в интервью Леди Mail, что жизнь звезд рассматривают под микроскопом, и такой участи для родных он бы не хотел.

Знаменитость счастлив в браке с женой Александрой, родители которой тоже известные артисты – Виктор Проскурин и Ольга Гаврилюк. Супруги воспитывают дочь Елизавету и сына Даниила. Наследник тоже растет творческим человеком и занимается дубляжом. При этом в соцсетях у Ильи почти нет фото с семьей. Он объяснил, почему не хочет показывать любимых людей публике.

«Эти кадры я храню в семейном альбоме и в телефоне, мне кажется, это правильно! Публичный человек и так частенько оказывается под микроскопом, подвергать препарированию близких людей я бы не хотел», — поделился актер.

Бледный также раскрыл секрет счастливого брака. По его мнению, нужно оставлять плохое настроение за порогом дома и не критиковать другого человека.

Они с семьей любят проводить свободное время вместе.

«Я очень рад, что мои дети выросли в полностью самостоятельных людей со своими собственными взглядами на жизнь, увлечениями и планами. Это не значит, что мы отдалились друг от друга. Наоборот: мы вместе проводим все праздники, печем блины, ходим на концерты и смотрим кино. Просто я могу быть за них спокоен», — отметил артист.

Звезда заявил, что пока не готов быть дедушкой. Но если будущий внук будет ездить с ним на рыбалку, то тогда согласен.

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