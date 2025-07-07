Актер Игорь Верник прокомментировал слухи о ДТП со своим участием

Организаторы спектакля «Торговцы резиной» сообщили, что задействованный в постановке Игорь Верник попал в ДТП. Однако сам артист не подтвердил эту новость.

Театральное агентство «Арт-партнер XXI» сообщило, что народный артист пострадал в ДТП 7 июля, пишет РБК. Правда, позднее имя Верника убрали из сообщения.

«В связи с болезнью артиста спектакль „Торговцы резиной“, запланированный к показу 7 июля 2025 года на сцене Театра Эстрады, переносится на 13 октября 2025 и будет показан на сцене Театра Терезы Дуровой», — указано в обновленной записи.

Игорь в разговоре с RT пояснил, что не знает ни о какой аварии и о переносе показа спектакля. Агент знаменитости Наталья Соболь отказалась от комментариев.

Ранее Игоря Верника оштрафовали в двойном размере. Его признали виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).