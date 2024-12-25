Актер Игорь Петренко за полгода выплатил Екатерине Климовой 7 млн алиментов

Актер Игорь Петренко заканчивает 2024 год погашением долга по алиментам. За полгода он выплатил 7 млн рублей, и осталось ему еще совсем немного. Об этом сообщает Woman.ru.

Уже долгое время Петренко не может разобраться с долгами перед бывшей женой Екатериной Климовой. Чтобы добиться денег от экс-мужа актриса даже неоднократно обращалась в суд. И сейчас дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

Еще в феврале 2024 года долг по алиментам был внушительный – 9,2 млн рублей. В сентябре Игорь сократил сумму до 6,7 млн рублей. И к концу декабря актер остался должен всего 1,8 млн рублей. Так как осталось несколько дней до Нового года, вероятно, он не успеет сделать себе и экс-жене «подарок», но, предположительно, оставшиеся деньги он отдаст Климовой в 2025 году.

Отметим, что Игорь Петренко сейчас востребован в кино, именно поэтому он так быстро смог сократить сумму долга. В 2024 году он снялся в проектах «Любовь Советского Союза», «Блиндаж», «Федя. Народный футболист» и многих других.

Ранее Екатерина Климова вышла в свет с 16-летним сыном.