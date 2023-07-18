Актер Игорь Петренко вновь задолжал экс-супруге Екатерине Климовой 5 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

После развода знаменитостей прошло много времени, однако они по-прежнему выясняют отношения. В 2022 году стало известно о том, что Петренко уклонялся выплаты алиментов на сыновей. Вот почему у актера накопился долг в 6 млн рублей. По данным СМИ, в декабре того же года он почти погасил эту сумму, а в январе 2023 года Игорь обратился в суд, чтобы уменьшить алименты. Правда, его заявление вернули в связи с несоблюдением досудебного порядка.

На этот раз в распоряжение журналистов попала информация, доказывающая, что Петренко накопил 5 млн задолженности по исполнительному производству. Известно, что звездный отец по-прежнему поддерживает связь с наследниками от брака с Климовой.

К слову, сам артист никак не комментировал сообщения прессы.

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