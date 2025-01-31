Опубликовано 31 января 2025, 16:301 мин.
Актер Игорь Петренко сократил долг по алиментам до 1,2 млн рублей
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Актер Игорь Петренко сократил долг по алиментам до 1,2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актер Игорь Петренко с февраля 2024 года выплачивает многомиллионные долги по алиментам бывшей жене Екатерине Климовой. В начале судебного процесса Петренко должен был около 10 миллионов рублей.
Сейчас, по данным журналистов, долг Петренко сократился до 1,2 миллиона рублей.
Напомним, Екатерина Климова и Игорь Петренко были в браке с 31 декабря 2004 по 10 июля 2014 года. У супругов родилось двое детей: сыновья Матвей и Корней. Сейчас Петренко женат на актрисе Кристине Бродской, у возлюбленных три дочери.
Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Климова покинула Россию со звездой «Офицеров».