Актер Игорь Костолевский вышел в свет с француженкой, которой сделал предложение на втором свидании

Актер Игорь Костолевский и его жена-француженка Консуэло де Авиланд появились на премии «Звезда Театрала». Его супруга – бывшая актриса, при крещении она получила имя Евдокия Георгиевна, или просто Дуня.

О выходе пары в свет сообщил сайт Woman.ru. Костолевский – редкий гость на светских мероприятиях. Однако в Театре им. Вахтангова он решил появиться вместе с супругой.

Консуэло де Авиланд выбрала для выхода черный брючный костюм, дополнив образ лаконичными украшениями. Она выглядела элегантно, а вела себя, как подобает женщине с французскими корнями.

Напомним, пара познакомилась в 1990-е годы. После спектакля Костолевский подошел к Авиланд и взял номер телефона. Их первое свидание состоялось на следующий день. На втором актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Актриса не торопилась переезжать в Москву. В 2001 году она завершила карьеру и вышла замуж, затем приехала в Россию, где приняла православие.

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