Актер и режиссер Сергей Никоненко признался в лудомании. Об этом сообщает «Абзац».

Президент Гильдии актеров Союза кинематографистов России Сергей Никоненко рассказал, что был зависим от одной пагубной привычки — он проигрывал деньги в карточных играх.

«Есть одно наркотическое средство, которое я испытал на себе. Но это было более 50 лет назад. Это карточная игра. Она из области наркотиков. Был большой выигрыш. Я тогда завязал и на деньги больше не играл никогда», — рассказал он.

По словам Никоненко, азартные игры на деньги едва не увели его на дно, но он вовремя остановился.

«Покер очень затягивает. Я взвесил свое состояние и испугался. Никому не советую пробовать», — добавил актер.

Ранее мы писали о том, что Сергей Никоненко сообщил, что задержанная Аглая Тарасова достойна «звания скотины».