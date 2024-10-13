Актер Григорий Чабан, потерявший сознание во время спектакля, вышел на связь. Об этом сообщает mk.ru.

12 октября во время спектакля в Санкт-Петербурге 38-летний актер Григорий Чабан потерял сознание в начале представления. Ему вызвали скорую помощь.

Спустя сутки после случившегося Чабан рассказал о своем самочувствии. По словам актера, в больнице ему провели обследование, но ничего опасного не выявили.

«Мне сделали КТ — сосуды в порядке, анализ крови — все в порядке… Мы так подумали, поговорили — скорее всего, это просто психосоматика, связанная просто с излишней моей ответственностью по поводу происходящего», — рассказал он.

Напомним, из-за проблем со здоровьем актера, спектакль «Три сестры» был перенесен на 2 декабря.

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