Актер Гоша Куценко рассказал, как ударил Олесю Судзиловскую на съемках кино. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Непослушники». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Куценко, исполнивший главную роль. Примечательно, что в проекте снимались еще и дети Гоши.

Также на красной дорожке появилась Олеся. Актриса заявила, что Гоша сыграл важную роль в ее судьбе. При этом Судзиловская обмолвилась, что совместные съемки с Куценко закончились для нее инцидентом.

«Однажды я уезжала с оплеухой», — заявила знаменитость.

Куценко отметил, что Олеся «сама напросилась». На съемках фильма «Мама, не горюй» она попросила коллегу ударить ее по-настоящему.

«Я сказал: «Зайди с этой стороны, по направлению движения». А ты пошла с той», — пояснил актер.

Ранее актер Гоша Куценко признался, что вынужден скрывать ожог кожи головы под кепкой. Подробности читайте в этой новости.

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