Актер Городничий ответил фанатам, которые пытаются поженить его с Никой Здорик. Об этом сообщает StarHit.

Актер Сергей Городничий снялся в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». По сюжету его герой почти сразу влюбляется в Катю, которую сыграла Ника Здорик. В итоге пара женится и живет счастливую жизнь. После выхода сериала соцсети Городничего начали атаковать фанатки, которые уверяли, что он отлично смотрится вместе с Здорик, а вот с нынешней возлюбленной актера по имени Валерия — нет.

«Конечно, очень много сейчас комментариев от наших фанатов о том, что мы с Никой лучше подходим друг другу, чем мы с Лерой. Но есть и защитники — те, кто говорит, что надо разделять происходящее в кино и в жизни», — поделился актер.

Городничий заявил, что его девушка адекватно реагирует на подобные комментарии, так как они встречаются практически у всех мужчин-актеров.

«Леру не трогает то, что нас шипперят с Никой, но задевает, когда появляются хейтерские оскорбления в ее адрес по поводу внешности, личностных качеств. Это, конечно, неприятно читать. Но мы уже привыкаем, потому что это будет всегда», — добавил он.

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