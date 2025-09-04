Актер Горевой рассказал подробности первого спектакля Ефремова и назвал его партнершу

Актер Михаил Горевой, который является коллегой и другом Михаила Ефремова, раскрыл детали его первого спектакля после освобождения из колонии. В беседе с NEWS.ru он поделился, что партнершей Ефремова станет Анна Михалкова.

Напомним, что Михаил будет работать в театре под руководством Никиты Михалкова. Он задействован в спектакле «Без свидетелей».

«Михаил Олегович — большой артист, я точно знаю, я с ним с института. Он художник, и он будет заниматься своим делом, выходить к зрителю под руководством большого мастера. Насколько я знаю, партнерша Михаила Олеговича будет Анна Михалкова — большущая русская актриса», – поделился друг артиста.

Горевой признался, что с нетерпением ждет выхода друга на сцену и в кадр. Он призвал поклонников пожелать удачи Михаилу Олеговичу и отметил его талант.

