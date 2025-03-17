Актер Горчилин сделал предложение Миногаровой с кольцом за 979 тысяч рублей

Возлюбленный преподнес модели Марии Миногаровой помолвочное кольцо за 979 тысяч рублей с бриллиантами и цитрином. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Звезда сериала «Папины дочки» Александр Горчилин сделал предложение руки и сердца в день рождения девушки. Он сказал речь на праздничном вечере и подарил кольцо известного премиального ювелирного дома. Цена подобных украшений достигает миллиона рублей.

Источник отмечает, что данное кольцо стоит 979 тысяч рублей и выполнено из желтого золота, украшено россыпью бриллиантов круглой огранки и внушительным цитрином.

Напомним, что первая о радостном событии в жизни модели сообщила телеведущая Ида Галич, которая присутствовала на мероприятии. Она показала кадры, на которых гости были в приятном удивлении, а сама Мария опустилась на колени и сначала даже не могла ничего сказать.

Ранее мы писали о том, что продюсер Яна Рудковская потратила на празднование своего дня рождения более шести миллионов рублей. Пять из них пошли на декорации в роскошном здании, а еще один миллион – на торт.