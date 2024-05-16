Актер Голубев рассказал о доверии в отношениях с дочерями от Александры Урсуляк

Актер Александр Голубев рассказал о доверии в отношениях с дочерями от Александры Урсуляк. Старшей наследнице актеров 19 лет, а младшей – 15.

В интервью WomanHit.ru знаменитость признался, что регулярно общается со своими детьми. Несмотря на развод – Голубев и Урсуляк расстались после рождения второй дочери Анастасии, они смогли сохранить общение.

«Кто-то звонит, говорит: „Папа, пойдем с тобой туда-то“, иногда я звоню и зову с собой куда-то, можем поесть сходить», — поделился Голубев.

Актер отметил, что дочери быстро выросли, и теперь к ним можно обращаться за советами. Старшая наследница Анна работала во время съемок фильма «Праведник» у своего деда, режиссера Сергея Урсуляка. Девушка отучилась на монтажера и набирается необходимого опыта. Отец не исключает, что в будущем она станет режиссером.

«Она знает площадку, и как ведут себя все цеха. Что касается профессии, то для меня главное, чтобы она была рада, а актриса она или дворник, неважно», — признался Александра.

Знаменитость доволен, что с детьми у него сложились доверительные отношения. Они могут обратиться к родителям за советом, но решения принимают сами. Голубев заявил, что девочки выросли «хорошо воспитанными и замечательными людьми».

Сам артист сейчас счастлив в отношениях с молодой избранницей, а его бывшая жена Александра Урсуляк отправилась к алтарю с музыкантом Андреем Розендентом. У них родился сын.

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