Актер Глеб Калюжный перед срочной службой уехал сниматься в ДНР. Об этом сообщает РБК.

Директор Глеба Калюжного сообщил, что артист уехал на съемки военного фильма «Малыш». Сообщается, что фильм снимают на территории ДНР.

Представитель Калюжного подтвердил, что актер отправится на срочную службу уже в мае 2025 года. Он добавил, что актер готов пойти в те войска, в которые он попадет по распределению.

Напомним, в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от военной службы» по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Актер явился к следователю и признал свою вину — в итоге ему назначили штраф 30 тысяч рублей и обязали явиться в военкомат по новой повестке.

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