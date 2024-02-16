Актер Геннадий Хазанов опроверг эмиграцию из России

Накануне Геннадий Хазанов провел творческий вечер в московском Театре музыки и поэзии. Мероприятие просили отменить общественники из-за политической позиции артиста. Художественный руководитель Московского театра эстрады ответил на их обвинения.

Изначально выступление Хазанова называлось «Нездешние вечера», но перед самым началом его изменили на «Женщины моей судьбы». Мероприятие задержали на полчаса, во врем вечера артист сетовал, что кто-то пытается сорвать его выступление. По его словам, этот концерт может быть последним, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Он зачитал и собственные стихи о России. Рассказывая про «женщин своей судьбы», он вспомнил давнюю подругу Аллу Пугачеву. Хазанов отказался снимать портрет певицы со стены Московского театра эстрады. 78-летний артист уверен: для этого нет никаких оснований.

Геннадий Хазанов является также гражданином Израиля. С 2022 года он большую часть времени живет в собственном доме в Латвии, но артист отрицает переезд из России. Он утверждает, что продолжает играть в театре «Ленком».

Напомним, общественники из движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве.