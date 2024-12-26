Актер Гела Месхи вернулся к бывшей возлюбленной: не отходил от нее на кинопремьере

Актер Гела Месхи спровоцировал слухи о воссоединении с бывшей возлюбленной Натальей Земцовой. Звезды вместе посетили светское мероприятие в Москве, на котором не отходили друг от друга. Об этом сообщает Woman.ru.

О романе Месхи и Земцовой впервые заговорили в 2022 году. Однако их отношения продлились недолго. После разрыва со звездой «Восьмидесятых» артист сошелся с баскетболисткой Анной Соколовой. Но, по всей видимости, чувства к Наталье у него все же остались.

Журналисты отметили, что на вечеринке Premier бывшие влюбленные не оставляли друг друга. Выглядели они как пара. Кроме того, они вместе покинули мероприятие, что еще больше подогрело слухи. Предположительно, актеры решили дать своим отношениям второй шанс. Но сами они комментарии пока не давали.

Напомним, что Гела был женат на Екатерине Климовой. Вместе они прожили 4 года. И за время в браке у них родилась дочь Белла. Однако после появления ребенка у супругов появились проблемы, которые в 2019 году привели к разводу.

Ранее появились подробности расставания Гелы Месхи с баскетболисткой Анной Соколовой.