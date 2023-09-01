Актер Гармаш заявил, что женщин в российском кино стало заметно больше

Актер Сергей Гармаш рассказал, что мужское поколение инфантилизировалось, об этом сообщают РИА Новости.

1 сентября 2023 года Сергею Гармашу исполнилось 65 лет. Актер поделился творческими планами и взглядами на жизнь в интервью федеральному изданию. Особое внимание Гармаш уделил современному поколению мужчин. По словам Народного артиста России, из-за сокращения срока службы в армии, мужчины стали более инфантильными.

«У молодых людей отобрали год армии, и мужское поколение несколько инфантилизировалось. Это моя личная мысль, не берусь ее утверждать. Но обратите внимание, какое огромное количество женских имен появилось в позициях сценаристов, продюсеров, режиссеров и даже операторов», — заявил актер.

Поделился Гармаш и реакцией на западные санкции. По его словам, они никак не мешают участвовать россиянам в международных фестивалях.

«Посмотрите на результаты Выборгского фестиваля. Мы каждый год все равно присутствуем на фестивалях класса А. Это наш национальный характер: нас лупят, а мы крепчаем», — объяснил артист.

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