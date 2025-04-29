Актер Федор Федотов отказывается платить экс-жене алименты на дочь после развода

Бывшая жена актера Федора Федотова Анастасия Грибова рассказала, что суды с экс-супругом у нее все еще не закончились. Добившись официального развода, она вновь начала разбирательства, так как артист отказывается выплачивать алименты.

Расторгнуть брак со звездой «Серебряных коньков» Анастасия не могла больше года, и только лишь в конце января 2025 года она вновь стала свободной женщиной. После этого Грибова думала, что сможет начать жить заново, спокойно воспитывать дочь, но не вышло. Так как Федотов сам не перечислял алименты, ей вновь пришлось идти в суд.

«Кто правда считает, что алименты автоматически перечисляются после решения суда — должна вас огорчить — все не так просто! Автоматически они перечисляются только тогда, когда человек делает это самостоятельно», - призналась Грибова.

По словам Анастасии, бывший муж уклоняется от выплаты алиментов, при этом отказывается от комментариев и продолжает сниматься в кино. Но оставлять эту ситуацию женщина не собирается. Она рассказала, что ей уже советовали окончательно оборвать все связи с Федором, но она считает справедливым то, что он должен помогать финансово дочери.

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