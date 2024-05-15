Актер Федор Добронравов заработал на продюсерском центре 3,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Федор Добронравов не только снимается в кино и сериалах, но и владеет собственным бизнесом. Так, актер еще в 2016 году открыл продюсерский центр, который занимается съемками фильмов, а также постановкой театральных пьес.

По данным Telegram-канала «Звездач», в 2023 году продюсерский центр «Федор Добронравов» заработал 34 миллиона рублей. Чистая прибыль компании составила 3,7 миллиона рублей.

Сам Добронравов заявляет, что занялся бизнесом для того, чтобы снимать больше доброго кино.

«Знаете, сейчас огромное количество плохих новостей, а хочется, чтобы в мире было больше доброго, чтобы люди держались семейных ценностей. Чтобы, посмотрев наш фильм, сериал, спектакль, зритель выходил из зала чуть добрее, радостнее», — заявил актер.

Ранее мы писали о том, что с продюсерского центра Николая Расторгуева через суд взыскали 2,3 млн рублей.