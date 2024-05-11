С продюсерского центра Николая Расторгуева через суд взыскали 2,3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из отрытых источников.

В начале января 2024 года в арбитражный суд Москвы поступил иск от компании ООО «Перфект консалтинг», которая занимается строительством и арендой недвижимости. Согласно открытым источникам, в иске организация просила взыскать с ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» 21 миллион рублей неустойки.

Согласно опубликованному судебному решению, стороны пришли к мировому соглашению — в итоге 15 миллионов рублей долга компания певца выплатила еще до решения суда. Однако дополнительно продюсерский центр обязан выплатить 2,3 млн рублей процентов за пользование займом и еще 38 тысяч рублей в качестве возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Долг компания Расторгуева должна погасить до конца 2024 года.

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