71-летняя певица Любовь Успенская объяснила, зачем каждый день стоит на голове

Певица Любовь Успенская каждое утро тратит по четыре часа на спортивные тренировки. 71-летняя исполнительница хита «Карусель» призналась, что регулярно стоит на голове, несмотря на свой возраст.

«Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до одиннадцати я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа. Растяжка, на голове стою минут десять. Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове», - разоткровенничалась Успенская в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Звезда заверила, что после интенсивных тренировок у нее не скачет давление. Более того, Любовь Залмановна отметила, что после стойки на голове у нее начали лучше расти волосы.

Также особенное внимание артистка уделяет питанию. Она никого не допускает на кухню и всегда готовит себе сама из фермерских продуктов.

«Я сама себе готовлю, я никому не позволяю, не доверяю», — сказала Успенская.

Ранее пластический хирург Денис Агапов рассказал, к каким хирургическим вмешательствам могла прибегнуть Любовь Успенская. По его словам, певица сделала верхнюю блефаропластику, ринопластику, булхорн, подтяжку нижних двух третей лица. Кроме того, врач не исключил, что у нее порядка 40 мл геля в лице. На все манипуляции Успенская могла потратить около 8 млн рублей.