Актер Евгений Косырев попал в реанимацию перед началом спектакля. Об этом сообщает mk.ru.

Актер театра им. Вахтангова Евгений Косырев должен был на днях сыграть в спектакле «Утиная охота», однако прямо перед началом постановки ему резко стало плохо. Коллеги артиста рассказали, что мужчина побледнел и ждал за кулисами врачей.

В итоге Косырева госпитализировали в реанимацию. Директор театра Кирилл Крок рассказал, что артист работал без второго состава, поэтому в качестве замены пришлось просить сыграть режиссера постановки Аскара Галимова.

«Было очень волнительно, но теперь я понимаю, что каждому режиссеру нужен такой опыт, нужно оказаться внутри своего спектакля. Не в связи с такими драматичными обстоятельствами, конечно, но это дает понимание твоей режиссерской работы изнутри», — рассказал Галимов.

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