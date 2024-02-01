Актер Евгений Князев назвал настоящую причину отъезда Аллы Пугачевой из России

Народный артист России Евгений Князев высказался о мотивах, побудивших певицу Аллу Пугачеву уехать из страны в 2022 году и сделать ряд разочаровавших народ скандальных высказываний. По его мнению, главной причиной такого поведения 74-летней артистки являются деньги.

«Вероятно, миром правят деньги. Я в этом не понимаю ничего. Но, возможно, причина именно в этом. Что-то такое у нее могли отнять, наверное», - сказал Князев в беседе с aif.ru.

Артист также напомнил, что в 1978 году Алла Пугачева представляла страну на Международном фестивале эстрадной песни в польском городе Сопот.

«Она целую страну представляла, она за нас выступала - за Россию, за Союз. Все это было. Ну а теперь уже все это забылось, так?» - задался вопросом Князев.

Он также признался, что в тот период гордился Примадонной, как и все население страны.

Перед выступлением на фестивале в Сопоте Пугачева заболела воспалением легких. Ее пытались убедить отказаться от выхода на сцену, на что певица ответила категорическим отказом. В итоге ее выступление вызвало восторг у польской публики, Пугачеву несколько раз вызывали на бис.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что российский народ сначала посадил Аллу Пугачеву на трон, а затем «низверг» ее из-за неоправданных ожиданий. По его мнению, аудитория не смогла простить артистку, которая предпочла покинуть страну.