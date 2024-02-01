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Опубликовано 01 февраля 2024, 10:59
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Актер Евгений Князев назвал настоящую причину отъезда Аллы Пугачевой из России

Актер Евгений Князев назвал финансовый вопрос причиной эмиграции Аллы Пугачевой.
Актер Евгений Князев назвал настоящую причину отъезда Аллы Пугачевой из России

© Starface.ru

Народный артист России Евгений Князев высказался о мотивах, побудивших певицу Аллу Пугачеву уехать из страны в 2022 году и сделать ряд разочаровавших народ скандальных высказываний. По его мнению, главной причиной такого поведения 74-летней артистки являются деньги.

«Вероятно, миром правят деньги. Я в этом не понимаю ничего. Но, возможно, причина именно в этом. Что-то такое у нее могли отнять, наверное», - сказал Князев в беседе с aif.ru.

Артист также напомнил, что в 1978 году Алла Пугачева представляла страну на Международном фестивале эстрадной песни в польском городе Сопот.

«Она целую страну представляла, она за нас выступала - за Россию, за Союз. Все это было. Ну а теперь уже все это забылось, так?» - задался вопросом Князев.

Он также признался, что в тот период гордился Примадонной, как и все население страны.

Перед выступлением на фестивале в Сопоте Пугачева заболела воспалением легких. Ее пытались убедить отказаться от выхода на сцену, на что певица ответила категорическим отказом. В итоге ее выступление вызвало восторг у польской публики, Пугачеву несколько раз вызывали на бис.

Ранее актер Станислав Садальский заявил, что российский народ сначала посадил Аллу Пугачеву на трон, а затем «низверг» ее из-за неоправданных ожиданий. По его мнению, аудитория не смогла простить артистку, которая предпочла покинуть страну.

Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Алла Пугачева
эмиграция