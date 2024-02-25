Актер Евгений Герасимов заявил, что Людмила Гурченко пыталась сосватать ему дочь. Об этом сообщает NEWS.ru.

Во время съемок фильма «Летние сны» актер Евгений Герасимов, будучи студентом, познакомился с Людмилой Гурченко. Тогда актер играл второстепенную роль, но народная артистка СССР все равно заметила его и похвалила за хорошую игру.

По словам Герасимова, Гурченко в шутку предлагала ему сосватать свою дочь.

«Вспоминаю забавный момент, что все время пыталась сосватать мне свою дочку и с юмором говорила: „Я сначала сама попробую, а потом с дочкой, женись“. Я говорю: „Подожду“», — рассказал он.

Напомним, единственным ребенком Людмилы Гурченко стала Мария Королева. Актриса считала, что дочь пойдет по ее стопам, однако девочка окончила медицинское училище. Мария Королева ушла из жизни 8 ноября 2017 года на 59-м году жизни.

Ранее мы писали о том, что дочь Гурченко умерла в подъезде по дороге к врачу.