Aif.ru: Михаил Ефремов мог заработать 235 тысяч рублей за 4,5 года в колонии

Актер Михаил Ефремов мог заработать 235 тысяч рублей за 4,5 года в колонии. В заключении он трудился кладовщиком, и его зарплата составляла около 5 тысяч рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Уже 9 апреля Ефремов выйдет на свободу. В исправительной колонии он провел почти 5 лет, хотя должен был 7,5 лет. На УДО адвокаты актера подали в связи с ухудшением его состояния здоровья. Также они ссылались на хорошее поведение Михаила в заключении.

Отбывая срок за ДТП, в котором погиб человек, Ефремов работал кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке древообработки. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева отметила, что Михаил мог накопить 235 тысяч рублей. Однако вполне вероятно, что деньги он сразу тратил.

«Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть», - заявила Меркачева.

По мнению члена СПЧ, с собой Ефремов ничего забирать не будет. Это считается у заключенных плохой приметой. Поэтому, вероятно, все вещи актер раздаст.

Ранее стало известно, что Михаилу Ефремову на три года запретят управлять автомобилем.