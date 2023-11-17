Актер Долинский рассказал о недовольстве Инны Чуриковой своей игрой в театре, об этом сообщает aif.ru.

Владимир Долинский вспомнил о своем последнем разговоре с актрисой Инной Чуриковой. Заслуженный артист России рассказал, что пошел за кулисы после спектакля «Ложь во спасение», где Чурикова играла пожилую женщину.

«Играла феноменально, на "разрыв аорты". Захожу после спектакля за кулисы, она спрашивает: “Как?” Отвечаю: “Инка, ну, что говорить?! Шедеврально!” А она: "Знаешь, в первом акте не так, нет, не так…"», - вспомнил Долинский.

Актер был потрясен уровнем самокритики знаменитости. По словам Долинского, «зрители боялись дышать» когда она играла на сцене.

Напомним, Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в больнице в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. У знаменитости обнаружили кисты головного мозга. Супруг Чуриковой, Глеб Панфилов, пережил ее на семь месяцев и скончался 26 августа 2023 года.

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