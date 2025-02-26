«Заканчиваем дрязги»: худрук «Ленкома» раскрыл, когда Певцов и Захарова вернутся на сцену театра

Новый художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков рассказал, что актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся на сцену в марте. Об этом он сообщил в интервью Газете.Ru.

Напомним, что звезды оказались в центре скандала после слухов об их увольнении из театра. Певцов пожаловался в соцсетях, что его портрет убрали из фойе учреждения, а Захарова поддержала коллегу и тоже сообщила неприятные новости. В январе 2025 года Владимира Панкова назначили новым худруком «Ленкома». Он рассказал, что артисты вернутся совсем скоро.

«В марте должны выйти. В «Юноне и Авось» появится Дмитрий Анатольевич, а Александра Марковна в «Вишневом саде» — я думаю, в этот же период. Мы договорились о том, что заканчиваем дрязги, вот просто заканчиваем. Будем делать с ними и новые работы», — поделился худрук.

Напомним, что до Панкова должность худрука пустовала. После смерти многолетнего руководителя театра Марка Захарова, главным режиссером «Ленкома» был Марк Варшавер, а после Алексей Франдетти.

Ранее мы писали о том, что актер Дмитрий Певцов рассказал о возвращении в «Ленком».