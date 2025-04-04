Актер Дмитрий Нагиев запустил марафоны личностного роста в ОАЭ за полмиллиона. Об этом сообщает aif.ru.

По информации источника, Дмитрий обосновался в Дубае и стал продавать марафоны, в том числе и по актерскому мастерству. У нового бизнеса Нагиева появился собственный сайт, которым заведует Ксения Митрофонова.

Отмечается, что минимальная цена тренинга с участием Дмитрия составляет 40 тысяч рублей. А стоимость длительного курса от актера и его сына — 500 тысяч.

В основе программы методики американской и европейской театральных школ, опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга. По информации источника, курсы артиста пользуются спросом среди девушек.

Напомним, что Нагиев на несколько лет брал творческую паузу и почти не появлялся на светских мероприятиях.

Ранее бывшая жена Дмитрия Нагиева рассказала, как любовница увела его из семьи. Весной 2025 года актер удивил признанием о внебрачном сыне. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей на своем бизнесе.