Актер Дмитрий Нагиев отреагировал на слово «война» в речи Любови Успенской

Актер Дмитрий Нагиев отреагировал на слово «война», произнесенное певицей Любовью Успенской на светском мероприятии. На это обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Успенская сказала в микрофон: «Пускай каждый день у нас будут праздники. Скоро закончится война».

Услышав это, Нагиев изменил голос и произнес: «Люба, какая война».

Певица поправилась и уточнила, что речь идет про СВО. Тогда актер покивал головой. После этого исполнительница добавила: «И наша Россия станет самой великой, самой сильной, непобедимой державой в мире».

Источник указал на «двустульчатость» Нагиева своей реакцией. Интернет-пользователи отреагировали на видео, написав: «Нагиев с гнильцой оказался», «Лет тридцать назад Нагиев вошёл в роль прапорщика Задова и до сих пор не смог выйти», «Нагиева на кол».

Ранее ученица рассказала, какой он преподаватель. По словам девушки, актер может быть строгим и очень требовательным, а в некоторых случаях даже повышает голос.