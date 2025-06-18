Актер Деревянко зарегистрировал логотип «Pablo», чтобы продавать галоши и белье

Актер Павел Деревянко официально зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Pablo», который планирует использовать для продажи необычного набора товаров. Среди них – валенки, бюстгальтеры и колготки. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, звезда «Домашнего ареста» сможет выпускать под новым брендом одежду (майки, банданы, галстуки, леггинсы), нижнее белье (бюстгальтеры, накладки для сосков), аксессуары (перчатки, колготки), обувь (валенки, галоши).

Кроме того, Деревянко сможет предоставлять бизнес-услуги по привлечению инвестиций. Документы, полученные изданием, подтверждают, что товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ 25 (одежда и обувь) и 35 (бизнес-услуги).

Интересно, что заявку на логотип Деревянко подавал еще в октябре 2024 года, а исключительные права на использование бренда сохранятся до 2034 года.

Ранее мы писали о том, что Павел Деревянко проговорился о проблемах в отношениях накануне свадьбы. Напомним, актер готовится к торжеству со своей возлюбленной Зоей Фуць.

Также стало известно, что Григорий Лепс после слухов о нехватке денег на свадьбу зарегистрировал бренд «дядьГРИШ».