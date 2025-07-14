Актер Данила Козловский привез пятилетнюю дочь от Ольги Зуевой в Россию из США

Актер Данила Козловский привез пятилетнюю дочь в Россию. Большую часть времени девочка живет в США вместе с матерью Ольгой Зуевой. Однако сейчас она находится в Москве. Об этом сообщает StarHit.

В этом году Козловский возобновил карьеру в Россию после длительного перерыва. Он выступает на сцене с постановкой Frank, в которой рассказывает о своей жизни. Одна из частей музыкального спектакля посвящена единственной дочери Данилы Оде Валентине. На одном из последних шоу актера малышка сидела в зрительном зале в белом платье. Она тянула руки к папе и махала ему.

«Сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, все, что было до ее рождения — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни. <…> Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у нее были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», - поделился Козловский со сцены.

Напомним, что с мамой Оды актер встречался более пяти лет. Поклонники ждали, что они поженятся, но свадьба не состоялась, так как Данила встретил свою нынешнюю возлюбленную Оксану Акиньшину. Актеры вместе уже много лет, но предпочитают не делиться подробностями отношений.

Ранее Виталий Бородин возмутился, что в России продвигают Данилу Козловского.