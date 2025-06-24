Актер Данила Козловский после двух лет перерыва сыграет Чуковского на сцене Театра Ермоловой

Актер Данила Козловский после двухлетнего перерыва вновь приступает к работе. Звезда «Легенды 17» сыграет главную роль в спектакле «Чуковский». Премьера состоится в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Помимо Козловского, который исполнит самого русского писателя-сказочника, в постановке задействованы такие актеры, как Соня Ардова, Виктор Ворзонин, Анна Воркуева и другие.

Напомним, что в 2023 году Козловского призывали проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил России после того, как актер с началом спецоперации уехал из России и перебрался в США. Утверждалось, что в одном из интервью артист якобы призывал россиян выходить на акции протеста. Данила, в свою очередь, опроверг все обвинения.

Тогда же МДТ — Театр Европы на месяц перенес спектакли с участием Козловского. А в мае актер и сам объявил о своем творческом отпуске, который должен был продлиться до конца 2023 года.

И вот в апреле 2025 года стало известно, что Козловский появится на сцене Театра эстрады. О спектакле с его участием объявил худрук театра Геннадий Хазанов.

Ранее мы писали о том, что актеру Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию.