НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 июня 2025, 14:52
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Актер Данила Козловский после двух лет перерыва сыграет Чуковского на сцене Театра Ермоловой

Актер Данила Козловский возвращается на сцену после двухлетнего перерыва.
Актер Данила Козловский после двух лет перерыва сыграет Чуковского на сцене Театра Ермоловой

© Starface.ru

Актер Данила Козловский после двухлетнего перерыва вновь приступает к работе. Звезда «Легенды 17» сыграет главную роль в спектакле «Чуковский». Премьера состоится в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Помимо Козловского, который исполнит самого русского писателя-сказочника, в постановке задействованы такие актеры, как Соня Ардова, Виктор Ворзонин, Анна Воркуева и другие.

Напомним, что в 2023 году Козловского призывали проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил России после того, как актер с началом спецоперации уехал из России и перебрался в США. Утверждалось, что в одном из интервью артист якобы призывал россиян выходить на акции протеста. Данила, в свою очередь, опроверг все обвинения.

Тогда же МДТ — Театр Европы на месяц перенес спектакли с участием Козловского. А в мае актер и сам объявил о своем творческом отпуске, который должен был продлиться до конца 2023 года.

И вот в апреле 2025 года стало известно, что Козловский появится на сцене Театра эстрады. О спектакле с его участием объявил худрук театра Геннадий Хазанов.

Ранее мы писали о том, что актеру Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию.