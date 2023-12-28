Актер Данила Козловский посчитал нужным отправиться на заработки в Европу

Актер и режиссер Данила Козловский решил уехать на заработки в Европу. В 2022 году он улетел в США, а после возвращения в Россию не смог найти работу в киноиндустрии из-за скандала с подозрениями в эмиграции.

В итоге Козловский решил отправиться на гастроли с авторским спектаклем-концертом и уже начал составлять график выступлений на Кипре и в Германии.

«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя — всё это музыкальный стендап FRANK», — приводит портал 7Дней.Ru сообщение с афиши предстоящего мероприятия.

По некоторым данным, Козловский является владельцем особняка в Испании, а также у него в собственности есть апартаменты в Нью-Йорке, в которых проживает его дочь Ода-Валентина с матерью.

Ранее мы писали, что Данила Козловский стал членом жюри первого Фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. При этом поклонники так и не увидели звезду «вживую». Против участия Козловского выступили некоторые чиновники от культуры.