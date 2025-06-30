Актер Данила Козловский отклоняет заказы на частные мероприятия в России. Об этом сообщили в ивент-агентствах.

Соответствующую информацию приводит издание «Абзац».

Причина, по которой актер не готов браться за частные шоу, неизвестна. Не исключено, что Козловский опасается каверзных вопросов публики, так как три года назад артист осудил спецоперацию и уехал из России. Потом он стал организовывать выступления за границей, их посещали уехавшие звезды, включая певицу Аллу Пугачеву.

Ранее стало известно, что Козловский выступит с постановкой Frank, которая запланирована в Московском театре эстрады. Актер также появится в спектакле «Чуковский» в Московском драмтеатре имени М.Н. Ермоловой.

В декабре состоится премьера фильма с участием артиста. Он сыграл главную роль в картине «Уволить Жору». Как сообщил режиссер комедии Марюс Вайсберг, на экране будет дуэт Козловского и юмориста Михаила Галустяна. По мнению кинодеятеля, получилось «идеальное сочетание» и «отличное творческое решение».