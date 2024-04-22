Актер Даниил Страхов похвалил сценарий фильма «Мы из будущего», об этом сообщает aif.ru.

Актер Даниил Страхов сыграл одну из главных ролей в фильме «Мы из будущего» режиссера Андрея Малюкова. Некоторые зрители раскритиковали картину из-за сценария. Согласно сюжету, несколько молодых людей, раскапывающих места боев ВОВ попадают в 1942 год. После возвращения в наши дни они переосмысливают свои взгляды на жизнь.

По словам Страхова, фильм несет моральный сигнал молодому поколению.

«Это хорошая попытка рассказать тогдашнему молодому поколению о том, что нельзя судить о прошлом мерками сегодняшнего дня. Не стоит предлагать своим прадедам свою систему координат», — объяснил он.

Актер добавил, что картина позволяет зрителю окунуться в недавнее прошлое.

«Это наш потерянный рай, наша возможность поговорить со своей молодостью, с ушедшими родителями, со всем лучшим, что, возможно, в нас есть», — рассказал он.

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