Актер Бурунов признался, что вычеркнул алкоголь из своей жизни шесть лет назад

Российский актер Сергей Бурунов рассказал, что сумел справиться с алкогольной зависимостью и не пьет уже шесть лет. Об этом он заявил в рамках интервью проекту Dreamcast в VK Video.

«Я встречался с алкоголем, очень много и активно. Понимал, что это на всю жизнь. С алкоголем у нас были теплые и нежные отношения», — поделился артист.

Звезда «Полицейского с Рублевки» уточнил, что он был вынужден принять, что спиртное сильнее него.

«Раз уж у нас откровенный разговор, скажу честно: шесть лет я не пью. Долгое время я встречался с алкоголем — много и активно. Но мотивация в итоге одна: либо смерть, либо ты», — высказался актер.

Бурунов признался, что алкоголь всегда с добрыми глазами поджидает человека за углом, когда больно и пусто. Артист подчеркнул, что ради того, чтобы жить, человеку следует признать, что спиртное уничтожает его. Он добавил, что множество талантливых людей «ушло из-за этой заразы».

Ранее Сергей Бурунов заявил, что надеется не повторить ошибок своих родителей с детьми.