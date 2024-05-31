Актер Борис Галкин рассказал о переживаниях 6-летней дочки из-за его гастролей. Об этом сообщат Kp.ru.

В Чите состоялось открытие Забайкальского международного кинофестиваля. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе и Борис Галкин. Актер находился в хорошем настроении и охотно общался с прессой. В беседе с журналистами он рассказал про 6-летнюю дочь, рожденную от Инны Разумихиной.

По словам Галкина, наследница тяжело переживает разлуку. Из-за частых гастролей артист редко бывает дома, и девочка замечает его отсутствие.

«Она настаивает на том, чтобы я перестал ездить. Аня вообще семейный человек. Без нас она грустит, а я грущу без нее», — высказался звездный отец.

По словам актера, у дочки «прекрасный слух» и много творческих талантов. Несмотря на это, он бы не хотел, чтобы наследница шла по его стопам. Галкин считает, что артистам тяжело построить крепкую семью и обрести счастье.

«Семейные отношения у артистов всегда надорваны. Я по своему опыту это знаю. И много свидетельств тому. А хочется, чтобы у нее Ани было личное счастье», — резюмировал актер.

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