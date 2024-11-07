Актер Борис Галкин раскрыл размер своей пенсии

Актер Борис Галкин рассказал, что получает пенсию размером 50 тысяч рублей. Об этом сообщает aif.ru.

77-летний заслуженный артист России Борис Галкин поделился с журналистами размером своей пенсии. По словам актера, суммарно он получает 50 тысяч рублей, из этой суммы 30 тысяч рублей — это московская надбавка от мэра Сергея Собянина за звания народного или заслуженного артиста.

Галкин добавил, что у него одинаковая пенсия с Александром Панкратовым-Черным. Впрочем, актер считает, что размер пенсии коллеги не соответствует его заслугам.

«Если представить себе то количество картин, в которых снялся Александр Панкратов-Черный, и то количество публики, которая покупала билеты на фильмы с его участием благодаря ему, и посчитать эти деньги, то я думаю, что Саша мог бы рассчитывать на пенсию в размере 50 тысяч и без добавки мэровской», — рассказал он.

Тем не менее, актер поблагодарил Сергея Собянина за прибавку к пенсии и посочувствовал коллегам, которые живут не в Москве.

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