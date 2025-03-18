Актер Бледный рассказал, что у него была звездная болезнь после «Папиных дочек»

Актер Филипп Бледный признался, что страдал от звездной болезни после съемок в сериале «Папины дочки». Он известен поклонникам по роли Веника. Звезда вспомнил о том периоде карьеры в интервью WomanHit.ru.

«В какой-то момент начинаешь думать, особенно будучи совсем молодым (а мне шел 21 год), что ты бога поймал за ногу и уже взлетаешь», — поделился актер.

Филипп отметил, что в тот момент к нему на помощь пришли близкие люди. Он вспомнил, что на него подействовали их «грубые» и отрезвляющие слова. Но звездная болезнь была у артиста и раньше. Он испытал ее, когда работал в Оренбургском театре. Ему тогда было всего лишь восемь лет, но поклонники уже брали у него автографы.

«Помню, что в какой-то момент меня папа осадил, сказал: «Сына, это опасная вещь, веди себя прилично. Это просто твоя работа, и нужно понимать, что ты не по небу скачешь, а такой же человек, как все», — добавил Бледный.

Актер убежден, что звездная болезнь осталась в прошлом. С возрастом он стал спокойнее относиться к популярности.

Напомним, что в этом году стартовал новый сезон сериала «Папины дочки. Новые». Филипп снова вернулся к зрителям в роли Веника, но теперь он является главой большого семейства.

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